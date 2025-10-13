Avioneta se estrella al norte de Fort Worth, dejando dos muertos

Fort Worth.- Dos personas fallecieron el lunes 13 de octubre después de que una avioneta se estrellara en el norte de Fort Worth, provocando un incendio que consumió varios vehículos de carga.

En un comunicado indicaron que el Departamento de Bomberos de Fort Worth (FWFD) recibió múltiples llamadas sobre el accidente en las cercanías de la cuadra 12000 de Saginaw Boulevard y los equipos de emergencia llegaron en menos de cinco minutos.

Señalaron que al llegar al lugar, los bomberos confirmaron el accidente de una avioneta y que al menos diez tráileres estaban en llamas. Los equipos combatieron el incendio y buscaron víctimas que necesitaban atención médica.

De la misma manera, señalaron que el fuego, provocó incendios en la hierba, el cual fue controlado en aproximadamente 35 minutos.

Dos personas fallecidas

Por otro lado, el FWFD detalló que desplegó a cerca de 60 efectivos, 10 camiones de bomberos y 14 vehículos de apoyo. Una vez que el incendio estuvo bajo control, se confirmó que el accidente había ocurrido justo fuera de los límites de la ciudad de Fort Worth, por lo que el mando de la operación fue transferido al Departamento de Bomberos del Condado Tarrant.

Por último, lamentaron que las dos personas que se encontraban a bordo de la aeronave, un modelo Beechcraft King Air C90 que había despegado del Aeropuerto Alliance, fueron declaradas fallecidas en el lugar. No se reportaron heridos en tierra.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas del siniestro.

