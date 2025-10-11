USCIS contrata a 20,000 nuevos «Defensores de la Patria»

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recibió una respuesta abrumadora a su reciente campaña de contratación, con más de 20.000 postulaciones en menos de dos semanas para las vacantes de «Defensores de la Patria».

Así lo anunció USCIS en sus redes sociales tras una publicación en el que destacan que esta cifra récord subraya un éxito sin precedentes en la campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una entrevista, Joseph Edlow, director de USCIS, destacó que esta masiva afluencia de candidatos refleja un fuerte deseo de «servir en la primera línea para proteger la soberanía de nuestra nación y restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración».

De la misma manera, señaló que los nuevos puestos, anteriormente conocidos como «Oficiales de Servicios de Inmigración», fueron renombrados por la administración Trump para enfatizar su enfoque en la seguridad nacional.

Ver más: Corte Suprema avala fin del TPS para 300 mil venezolanos

Ofrecieron incentivos atractivos

Por otro lado, explicó que los «Defensores de la Patria» se encargarán de evaluar la elegibilidad de los inmigrantes legales para obtener visas, tarjetas de residencia o la ciudadanía estadounidense.

Asimismo, la agencia ofreció incentivos atractivos, como bonos de contratación de hasta $50.000, la posibilidad de trabajo remoto y no se exige un título universitario.

Por último, detallaron que de las solicitudes recibidas, más de 14.000 se dirigieron a la Dirección de Operaciones del Centro de Servicios de USCIS y más de 8.000 a la Dirección de Operaciones de Campo.

Video: EN EL MES DE LA HERENCIA HISPANA