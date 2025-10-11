sábado, octubre 11, 2025
OpenAI construirá un megacentro de IA en Argentina

Foto: Cortesía X @OPRArgentina
Buenos Aires.- El gobierno de Javier Milei anunció que la compañía tecnológica estadounidense OpenAI, creadora del renombrado chatbot ChatGPT, firmó una carta de intención para establecer un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia argentina.

A través de varios medios de comunicación se conoció que este proyecto, denominado Startgate Argentina, es el primero de su magnitud en Latinoamérica y representa una colaboración con la firma local Sur Energy.

Tendrá una duración de 30 años

Trascendió que la inversión prevista para este ambicioso emprendimiento asciende a $25 mil millones, y se enmarca en la política de Milei de ofrecer generosos incentivos fiscales y aduaneros, con una duración de 30 años, para atraer capital extranjero a sectores estratégicos.

De la misma manera, señalaron que el anuncio se hizo público tras una reunión entre el Presidente Milei y ejecutivos de OpenAI y Sur Energy.

Por último, destacaron que el futuro centro de datos está diseñado para albergar la próxima generación de computación de IA, con una capacidad proyectada de hasta 500 MW. Aunque la ubicación exacta y la fecha de inicio de la construcción aún no se han revelado, el proyecto subraya el compromiso de Argentina por convertirse en un centro neurálgico para la tecnología de punta en la región.

