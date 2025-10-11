OpenAI construirá un megacentro de IA en Argentina

Buenos Aires.- El gobierno de Javier Milei anunció que la compañía tecnológica estadounidense OpenAI, creadora del renombrado chatbot ChatGPT, firmó una carta de intención para establecer un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia argentina.

A través de varios medios de comunicación se conoció que este proyecto, denominado Startgate Argentina, es el primero de su magnitud en Latinoamérica y representa una colaboración con la firma local Sur Energy.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada, junto a Demian Reidel, a representantes de OpenAI, quienes le anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del… pic.twitter.com/IAKGaSyxC7 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 10, 2025

Tendrá una duración de 30 años

Trascendió que la inversión prevista para este ambicioso emprendimiento asciende a $25 mil millones, y se enmarca en la política de Milei de ofrecer generosos incentivos fiscales y aduaneros, con una duración de 30 años, para atraer capital extranjero a sectores estratégicos.

El Presidente Javier Milei, junto a la comitiva argentina, mantuvo una reunión con el CEO de OpenAI, Sam Altman, y su equipo, en Estados Unidos. pic.twitter.com/k4rBj7HEWA — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2024

De la misma manera, señalaron que el anuncio se hizo público tras una reunión entre el Presidente Milei y ejecutivos de OpenAI y Sur Energy.

Por último, destacaron que el futuro centro de datos está diseñado para albergar la próxima generación de computación de IA, con una capacidad proyectada de hasta 500 MW. Aunque la ubicación exacta y la fecha de inicio de la construcción aún no se han revelado, el proyecto subraya el compromiso de Argentina por convertirse en un centro neurálgico para la tecnología de punta en la región.

