ICE detiene a dos migrantes indocumentados tras tiroteo en carretera en Virginia

Virginia.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó órdenes de arresto contra dos migrantes indocumentados de Honduras, por su presunta participación en un tiroteo en una carretera en Virginia, ocurrido el 5 de octubre de 2025.

En un comunicado, indicaron que los sospechosos, que se encontraban a bordo de un BMW plateado, fueron detenidos después de que la policía fuera alertada sobre disparos en la I-295.

De la misma manera, acotaron que un subcomisario del condado Hanover observó el vehículo y, tras una persecución, los dos adolescentes fueron arrestados.

Ver más: ICE detiene a migrantes indocumentados a pesar del cierre del gobierno

Fueron acusados de varios delitos

Detallaron que los migrantes indocumentados fueron acusados de varios delitos, incluyendo:

Disparar desde un vehículo.

Posesión de un arma de fuego siendo menores de 18 años.

Posesión de un arma de fuego por parte de un extranjero ilegal.

Manejo imprudente de un arma de fuego.

Por último, destacaron que ICE ha presentado las órdenes de arresto con el Centro de Detención Juvenil de Merrimac en Williamsburg, donde están retenidos. La subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin afirmó que estas órdenes garantizan que «estos individuos no serán liberados de nuevo en las carreteras de Virginia». Ambos sospechosos entraron ilegalmente a los EE. UU. en 2022 como menores no acompañados.

Video: NC enfrenta mayores riesgos viales en el mes de octubre