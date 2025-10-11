Guardia Costera EE.UU. interceptan embarcación de contrabando en California

San Diego.- Un Destacamento de Aplicación de la Ley (LEDET) de la Guardia Costera de EE. UU. a bordo del destructor de misiles guiados USS Sampson (DDG 102) interceptó a 14 personas a bordo de una embarcación de pesca deportiva al sureste de la Isla Catalina, en California.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, que detalló que los operadores del Centro de Operaciones del Puerto Conjunto del Sector San Diego alertaron al USS Sampson sobre la embarcación, que navegaba sin luces de navegación.

La mayoría era de nacionalidad mexicana

Explicaron que tras una vigilancia inicial, el USS Sampson procedió a abordarla. A bordo se encontraban 13 personas de nacionalidad mexicana y una de nacionalidad ecuatoriana.

Destacaron que las 14 personas y la embarcación fueron trasladadas a Oceanside, California, y su custodia fue transferida a otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por otro lado, señalaron que esta operación destaca la continua cooperación entre la Marina de EE. UU., la Guardia Costera y socios interinstitucionales para desarticular redes criminales transnacionales en el dominio marítimo.

En este sentido, el USS Sampson seguirá trabajando bajo las autoridades de defensa marítima del Comando Norte de EE. UU. para prevenir el flujo de drogas y otras actividades ilícitas.

