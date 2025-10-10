Trump acusa a China de hostilidad comercial

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una fuerte advertencia a China en un comunicado en el que califica su reciente comportamiento comercial como «muy hostil».

A través de sus redes sociales, Trump acusó al país asiático de enviar cartas a varias naciones para imponer controles de exportación sobre elementos clave, como las «Tierras Raras» y otros materiales, en un intento de «monopolizar» y «obstruir» los mercados mundiales.

De la misma manera, el primer mandatario, expresó su decepción, ya que la relación comercial entre ambos países había sido «muy buena» en los últimos seis meses, lo que hace el actual movimiento «aún más sorprendente».

Asimismo, afirmó que China «ha acumulado en silencio una posición de monopolio» y que este es un «movimiento bastante siniestro y hostil».

Amenazó a China

En este sentido, Trump advirtió que no permitirá que China «tenga al mundo cautivo», especialmente cuando Estados Unidos posee herramientas de monopolio «mucho más fuertes y de mayor alcance» que no ha utilizado hasta ahora.

El presidente también señaló la inoportunidad de las acciones chinas, ya que ocurrieron el mismo día que se anunció un histórico acuerdo de paz en el Medio Oriente.

«Me pregunto si la sincronización fue una coincidencia», comentó. Trump concluyó que se verá «forzado» a contrarrestar financieramente a China y que su administración está calculando una «masiva» imposición de aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos, además de otras contramedidas bajo seria consideración.

