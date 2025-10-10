Trump designa octubre como mes de concientización contra el cáncer de mama

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió una proclamación oficial para designar octubre como el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

En su mensaje, publicado por la Casa Blanca, se conoció que el primer mandatario reconoció la resiliencia y el coraje de las personas que luchan contra esta enfermedad y reitera el compromiso de su administración para acabar con esta tragedia.

«Una de cada 8 mujeres en los Estados Unidos enfrentará el cáncer de mama durante su vida», declaró el presidente. Como parte de la iniciativa «Make America Healthy Again Commission», su administración está trabajando para reducir las tasas de cáncer y disminuir el devastador impacto de la enfermedad en las familias.

Instaron a utilizar métodos de detección temprana

De la misma manera, el primer mandatario instó a todos los estadounidenses a priorizar su salud, a conocer su historial familiar y a utilizar métodos de detección temprana.

También hizo un llamado a continuar priorizando la investigación y los avances médicos que puedan acelerar la búsqueda de curas.

Por otro lado, la Casa Blanca, detalló que en la proclamación, el presidente rindió homenaje a los más de cuatro millones de sobrevivientes, oró por aquellos que luchan por la remisión y se solidarizó con quienes han perdido a seres queridos, comprometiéndose a trabajar juntos por un futuro libre de cáncer.

