Por qué Kristijan Kahlina es el Portero del Año de la MLS, otra vez

Esto ha llevado en parte a que Kahlina se enfrente a la mayor cantidad de tiros a puerta de cualquier portero de la liga, un total de 167, pero ha estado a la altura de las circunstancias, registrando la mayor cantidad de atajadas de cualquier portero de la liga con 123.

Kahlina se las ha arreglado para ser uno de los dos mejores porteros con portería a cero esta temporada, con once goles. También se encuentra entre los cinco mejores de la liga en cuanto a goles evitados, según FotMob , y es segundo en la liga con 3,9 paradas por cada 90 minutos.

Kahlina dio un paso al frente cuando The Crown más lo necesitaba. Fue uno de los catalizadores de la histórica racha de nueve victorias consecutivas de The Crown, donde mantuvo su portería a cero en seis ocasiones.

Es famoso por haber salvado un tiro penal de Lionel Messi del Inter de Miami para mantener su portería a cero contra los Herons y ayudar a The Crown a alcanzar el histórico récord de nueve victorias consecutivas, colocándolos en la cima de los libros de récords posteriores a las tandas de penaltis con los Seattle Sounders de 2018.

Por qué Kristijan Kahlina merece su voto

Kahlina ha sido uno de los jugadores más valiosos de Charlotte en 2025. Sus actuaciones han determinado en gran medida el buen desempeño de The Crown.