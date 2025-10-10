Por qué Kristijan Kahlina es el Portero del Año de la MLS, otra vez

Charlotte, NC.- Un premio tan bueno que Kristijan Kahlina, portero de Charlotte FC, debería ganarlo dos veces, según los expertos.
El actual Portero del Año de la MLS demuestra que la histórica temporada 2024 no fue casualidad. Sus actuaciones en la portería han llevado al Charlotte FC a uno de los primeros puestos de la Conferencia Este, mientras la temporada regular 2025 se acerca a su fin.
No siempre ha sido fácil para el portero croata, y él mismo es el primero en confesárselo. Sin embargo, su historia es de perseverancia y dedicación al oficio y a la mejora continua.
El mes de mayo fue un período agotador de siete partidos de liga como visitante y Kahlina estuvo brevemente en el banquillo, pero luchó para recuperarse.
A lo largo de la temporada, Kahlina ha tenido que lidiar con una defensa heterogénea debido a las lesiones de defensas clave como Nathan Byrne. También ha visto cambios en las parejas de centrales entre los defensas Andrew Privett, Tim Ream y Adilson Malanda.
Esto ha llevado en parte a que Kahlina se enfrente a la mayor cantidad de tiros a puerta de cualquier portero de la liga, un total de 167, pero ha estado a la altura de las circunstancias, registrando la mayor cantidad de atajadas de cualquier portero de la liga con 123.
Kahlina se las ha arreglado para ser uno de los dos mejores porteros con portería a cero esta temporada, con once goles. También se encuentra entre los cinco mejores de la liga en cuanto a goles evitados, según FotMob , y es segundo en la liga con 3,9 paradas por cada 90 minutos.
Kahlina dio un paso al frente cuando The Crown más lo necesitaba. Fue uno de los catalizadores de la histórica racha de nueve victorias consecutivas de The Crown, donde mantuvo su portería a cero en seis ocasiones.
Es famoso por haber salvado un tiro penal de Lionel Messi del Inter de Miami para mantener su portería a cero contra los Herons y ayudar a The Crown a alcanzar el histórico récord de nueve victorias consecutivas, colocándolos en la cima de los libros de récords posteriores a las tandas de penaltis con los Seattle Sounders de 2018.
Por qué Kristijan Kahlina merece su voto
Kahlina ha sido uno de los jugadores más valiosos de Charlotte en 2025. Sus actuaciones han determinado en gran medida el buen desempeño de The Crown.
A pesar de algunos pequeños altibajos en su forma durante mayo y junio, la actitud y mentalidad de Kahlina nunca han flaqueado, y eso lo ha llevado a una defensa potencialmente exitosa de su título de Portero del Año.
Idan Toklomati aparece en la lista de los 22 menores de 22 de la MLS
Otro jugador destacado de The Crown, es el delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, que ocupa el tercer puesto en la lista de 22 menores de 22 años de la Major League Soccer y es el jugador mejor clasificado en la historia del club.
