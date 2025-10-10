Melania Trump lidera la reunificación de niños ucranianos

Washington.- La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump , anunció que está liderando los esfuerzos para la reunificación de los niños ucranianos a sus familias.

Así lo dio a conocer en un comunicado publicado en sus redes sociales, el cual lo tituló «El alma de un niño no conoce fronteras», en el que revela el éxito de su iniciativa para la reunificación de niños ucranianos desplazados con sus familias.

En un hito significativo, la primera dama anunció que en las últimas 24 horas, ocho niños han sido exitosamente devueltos a sus seres queridos.

“I hope peace will come soon… It can begin with our children.” – @FLOTUS pic.twitter.com/eTnAIEpPqC — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 10, 2025

Reveló conversación con Vladimir Putin

De la misma manera, señaló que recibió una carta del presidente ruso Vladimir Putin el pasado agosto, se estableció un canal de comunicación directo y transparente. Durante los últimos tres meses, ambas partes han participado en reuniones discretas y llamadas telefónicas con el objetivo de colaborar en el bienestar de todos los involucrados en el conflicto.

"As First Lady, this is an important initiative for me. It is built on shared purpose and lasting impact." – @FLOTUS pic.twitter.com/TStirH4lty — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 10, 2025

En este sentido, enfatizó que su misión principal tiene dos objetivos: optimizar un intercambio de información clara sobre el estado de salud de los niños y facilitar la reunificación regular de cada uno de ellos con sus familias.

Además, Melania Trump manifestó su preocupación por aquellos menores que fueron desplazados durante la guerra y que, ahora adultos, residen en Rusia.

Por último, la declaración subraya que la Federación Rusa ha mostrado disposición para entregar biografías y fotografías de cada niño, junto con información sobre los servicios sociales, médicos y psicológicos que se les han ofrecido.

Mientras que la Casa Blanca aseguró que este es un esfuerzo continuo y que ya hay planes en marcha para reunificar a más niños en un futuro inmediato, con la esperanza de que la paz llegue pronto.

