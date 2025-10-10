viernes, octubre 10, 2025
Modified date:

María Corina Machado Gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Foto: Cortesía X @NobelPrize
Maria Gabriela Perez

Oslo.- El Comité Nobel Noruego anunció el viernes 10 de octubre que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

En su comunicado, destacaron que el prestigioso galardón le ha sido otorgado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Destacan el trabajo por la democracia en Venezuela

El Comité destacó que Machado ha mantenido «la llama de la democracia encendida en medio de una creciente oscuridad».

Además, resaltaron que su trabajo por la democracia en Venezuela ha sido ejemplar. Un esfuerzo que, según el Comité, es fundamental para la paz tanto a nivel nacional como internacional.

Detallaron que Machado ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa democrática a lo largo de su trayectoria. En 1992, fundó la Fundación Atenea, dedicada a ayudar a niños en situación de calle en Caracas. En 2002, cofundó Súmate, una organización que promueve elecciones libres y justas. En 2010, fue elegida para la Asamblea Nacional con un número récord de votos, antes de ser destituida de su cargo en 2014.

Asimismo, indicaron que recientemente, como líder del partido Vente Venezuela y cofundadora de la alianza Soy Venezuela, ha sido una figura clave para unificar a las fuerzas de oposición. En 2023, su candidatura presidencial fue bloqueada, pero en su lugar apoyó a Edmundo González Urrutia, el candidato alternativo de la oposición. A pesar de que el régimen se declaró victorioso, la oposición movilizó y documentó evidencia que demostró que había ganado la elección.

En este sentido, el premio a María Corina Machado es un reconocimiento a sus esfuerzos por avanzar en la democracia y resalta la importancia de la libre expresión y el derecho al voto como pilares de la paz.

