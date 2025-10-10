María Corina Machado Gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Oslo.- El Comité Nobel Noruego anunció el viernes 10 de octubre que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

En su comunicado, destacaron que el prestigioso galardón le ha sido otorgado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Destacan el trabajo por la democracia en Venezuela

El Comité destacó que Machado ha mantenido «la llama de la democracia encendida en medio de una creciente oscuridad».

Además, resaltaron que su trabajo por la democracia en Venezuela ha sido ejemplar. Un esfuerzo que, según el Comité, es fundamental para la paz tanto a nivel nacional como internacional.

“Oh my god… I have no words.” Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize. Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Detallaron que Machado ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa democrática a lo largo de su trayectoria. En 1992, fundó la Fundación Atenea, dedicada a ayudar a niños en situación de calle en Caracas. En 2002, cofundó Súmate, una organización que promueve elecciones libres y justas. En 2010, fue elegida para la Asamblea Nacional con un número récord de votos, antes de ser destituida de su cargo en 2014.

Asimismo, indicaron que recientemente, como líder del partido Vente Venezuela y cofundadora de la alianza Soy Venezuela, ha sido una figura clave para unificar a las fuerzas de oposición. En 2023, su candidatura presidencial fue bloqueada, pero en su lugar apoyó a Edmundo González Urrutia, el candidato alternativo de la oposición. A pesar de que el régimen se declaró victorioso, la oposición movilizó y documentó evidencia que demostró que había ganado la elección.

En este sentido, el premio a María Corina Machado es un reconocimiento a sus esfuerzos por avanzar en la democracia y resalta la importancia de la libre expresión y el derecho al voto como pilares de la paz.

