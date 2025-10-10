Lancaster, SC.- La Oficina del Sheriff del Condado Lancaster, en colaboración con la Coalición para la Juventud Saludable, anunció el lanzamiento del Proyecto Knock-Knock, una iniciativa destinada a fortalecer la comunicación entre las fuerzas del orden y las familias locales sobre temas de seguridad juvenil. El programa busca educar a los padres sobre el consumo de alcohol en menores de edad y otros asuntos relacionados con la protección de los jóvenes en la comunidad.

El proyecto consiste en que los oficiales del condado realicen visitas a hogares en zonas seleccionadas, entregando recursos educativos y materiales informativos durante sus patrullas rutinarias. La Oficina del Sheriff aclaró que estas visitas no representan ninguna amenaza, sino que se enfocan en proporcionar información y apoyo a las familias, fomentando un ambiente de colaboración y confianza entre la comunidad y las autoridades.

La Coalición para la Juventud Saludable, por su parte, destacó la importancia de la prevención temprana y la educación familiar como herramientas fundamentales para reducir riesgos asociados al consumo de sustancias y comportamientos de riesgo entre los adolescentes. Según representantes de la coalición, la participación activa de los padres y tutores es esencial para lograr un impacto positivo en la seguridad y bienestar de los jóvenes.

El proyecto Knock-Knock se implementará de manera continua y planificada, permitiendo a los residentes conocer a los oficiales de su área y acceder a información práctica sobre cómo proteger a sus hijos frente a situaciones de riesgo. Además, se busca fortalecer la percepción de la policía como aliados de la comunidad, no solo como agentes de cumplimiento de la ley, sino también como educadores y facilitadores de recursos que promueven hábitos saludables.

Funcionarios locales enfatizaron que la iniciativa refleja un enfoque proactivo hacia la seguridad comunitaria, donde la prevención y la educación se colocan al mismo nivel que la intervención policial. El proyecto también ofrece la oportunidad de que los vecinos planteen inquietudes, reciban consejos personalizados y participen en la construcción de un entorno seguro y saludable para los jóvenes del condado.

Con la puesta en marcha del proyecto Knock-Knock, Lancaster se suma a otras jurisdicciones que han implementado programas similares con resultados positivos, demostrando que la cooperación entre autoridades y familias fortalece la confianza mutua y reduce riesgos asociados al consumo de alcohol y otras conductas de riesgo en adolescentes.

El mensaje principal de las autoridades es claro: Estas visitas buscan informar, educar y proteger, reafirmando el compromiso del condado Lancaster con la seguridad y el bienestar de sus jóvenes y familias.

