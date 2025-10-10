La ciudad de Miami honra a la artista Amara La Negra

Miami.- En una emotiva ceremonia, autoridades de la ciudad Miami honraron a la reconocida artista, empresaria y activista Amara La Negra con una Proclamación Oficial, declarando el 9 de octubre como el «Día de Amara La Negra».

En un comunicado detallaron sobre el reconocimiento que fue entregado por el Comisionado Miguel Ángel Gabela y el alcalde Francis Suárez, destacando las extraordinarias contribuciones de la artista a la cultura, la comunidad y la representación afrolatina.

Conocida por su poderosa presencia en la música y la televisión, Amara La Negra ha sido una voz influyente en la promoción de la igualdad, la representación afrolatina y el empoderamiento femenino.

De la misma manera, destacaron que a través de su plataforma, ha inspirado a nuevas generaciones a abrazar su identidad y a perseguir sus sueños, convirtiéndose en un modelo a seguir para millones.

Expresó su agradecimiento a las autoridades de Miami

Por otro lado, durante la ceremonia, Amara La Negra expresó su agradecimiento y emoción. «Recibir esta proclamación significa mucho para mí, no solo como Amara La Negra, la artista, sino también como la niña que creció aquí en Miami soñando en grande», dijo.

«Este reconocimiento representa a mi comunidad, mi cultura y a todo aquel que alguna vez se ha sentido invisible. Es un recordatorio de que las afrolatinas, los inmigrantes y los soñadores como yo pertenecemos y podemos hacer historia desde nuestras raíces», acotó.

Mientras que el comisionado Gabela elogió el legado de Amara, destacando que su historia es un «verdadero relato de Miami». Además de su éxito, el comisionado resaltó su labor a través de su fundación, apoyando a familias y madres solteras.

En un gesto de retribución a la comunidad, Amara La Negra anunció el «Amara Fest», un festival comunitario gratuito presentado por la Ciudad de Miami como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana. El evento se llevará a cabo el sábado 11 de octubre de 2025, de 12:00 PM a 5:00 PM, en el Parque Juan Pablo Duarte.

