Fiesta del 20.º aniversario del Súper Sábado de ImaginOn

La fiesta de cumpleaños “Fuera de este mundo” de ImaginOn está llena de diversión con temática espacial, entretenimiento en vivo y una mirada retrospectiva a su trayectoria desde 2005.

Además de todas las actividades, a continuación, habrá una venta de vestuario en la tienda de teatro infantil de Charlotte de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Habrá cientos de piezas disponibles, desde fantasía hasta vestimenta moderna y todo lo demás, incluyendo sombreros, máscaras, accesorios y disfraces completos. ¡Los precios empiezan desde $1!

¡Es el fin de semana de estreno del exitoso musical sobre la amabilidad y la amistad! La función se presenta hasta el 2 de noviembre, pero el Súper Sábado, puedes verla a las 11:00 a.m. o a las 3:00 p.m. con tu boleto en taquilla.