Fiesta del 20.º aniversario del Súper Sábado de ImaginOn

Charlotte, NC.- ImaginOn, en 300 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, está celebrando 20 años de inspirar a niños, adolescentes y familias con un evento especial de Súper Sábado el sábado 11 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
ImaginOn es una colaboración entre el Teatro Infantil de Charlotte y la Biblioteca Charlotte Mecklenburg. Ofrece actividades y eventos creativos para niños de todas las edades, incluidos adolescentes. La entrada es gratuita.
La fiesta de cumpleaños “Fuera de este mundo” de ImaginOn está llena de diversión con temática espacial, entretenimiento en vivo y una mirada retrospectiva a su trayectoria desde 2005.
Además de todas las actividades, a continuación, habrá una venta de vestuario en la tienda de teatro infantil de Charlotte de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Habrá cientos de piezas disponibles, desde fantasía hasta vestimenta moderna y todo lo demás, incluyendo sombreros, máscaras, accesorios y disfraces completos. ¡Los precios empiezan desde $1!
El Chico Invisible
¡Es el fin de semana de estreno del exitoso musical sobre la amabilidad y la amistad! La función se presenta hasta el 2 de noviembre, pero el Súper Sábado, puedes verla a las 11:00 a.m. o a las 3:00 p.m. con tu boleto en taquilla.
Actividades y aspectos destacados
- Dibuja con tiza el camino: Creative Canvas Productions organizará una zona comunitaria para dibujar con tiza donde podrás crear tu propio diseño de arte con tiza “de otro mundo”.
- Música en vivo: School of Rock interpreta éxitos de los últimos 20 años, incluido el de 2005, ¡el año en que se inauguró ImaginOn!
- Cuentos entre las estrellas: Cuentos para bebés y familias con un toque galáctico.
- Fiesta de baile Space Jam: una celebración de baile con luz negra, burbujas y pulseras que brillan en la oscuridad.
- Oportunidades para tomar fotografías: Adéntrese en el recorte de un cohete para un lanzamiento perfecto.
- Cohetería de Carolina Central (ROCC): aprenda sobre cohetería modelo en su mesa de pasatiempos.
- Manualidades cósmicas: crea tu propio cohete, casco espacial o marioneta de cuchara extraterrestre para llevar a casa.
- Tatuajes con brillo y resplandor: brilla con arte corporal con temática espacial.
- Cápsula del tiempo: agrega tu estrella/deseo a nuestra cápsula del 20.° aniversario con temática espacial.
- Invitado especial : ¡Conoce a Stitch de Lilo & Stitch!
- Canto de feliz cumpleaños : celebre ImaginOn con el personal y los visitantes mientras cantamos juntos.
- Memory Lane: Disfrute de una exhibición de programas de teatro del Children’s Theatre of Charlotte de los últimos 20 años, una retrospectiva fotográfica de nuestra gran inauguración en 2005 y una línea de camisetas con diseños de CTC, la Biblioteca e ImaginOn.
