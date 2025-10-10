Charlotte, NC.- Las fábricas son la nueva frontera de la inteligencia artificial y el condado Mecklenburg está a punto de convertirse en uno de sus campos de pruebas.

A medida que la robótica y la IA transforman rápidamente la manufactura global, las empresas estadounidenses corren el riesgo de quedarse atrás. Según un informe reciente , solo el 8,3 % de las empresas manufactureras estadounidenses han integrado la robótica en sus procesos de producción. Los altos costos iniciales, el envejecimiento de los equipos y la escasez de habilidades técnicas están frenando el progreso, a pesar de que la presión laboral y los plazos más ajustados hacen que la automatización sea cada vez más urgente.

DBR77, empresa europea pionera en inteligencia industrial, impulsa la transformación industrial en mercados clave de Europa, Arabia Saudí y, ahora, Estados Unidos. Su plataforma, centrada en la IA, combina agentes autónomos de IA, tecnología de gemelos digitales y un mercado integrado.

La startup abrirá oficialmente su primera oficina en Estados Unidos en Charlotte este mes.

Torian Richardson, quien se convirtió en director ejecutivo de DBR77 USA en julio después de desempeñarse como director global en NVIDIA, dijo que Charlotte ofrece la base industrial y las asociaciones para liderar el cambio de lean a IA.

“La inteligencia industrial es el siguiente capítulo de la manufactura, y Charlotte es donde comienza”, afirmó Richardson. “Estamos aquí para crecer con los fabricantes y su fuerza laboral, capacitando, recapacitando y equipando a las personas para que lideren con confianza a medida que avanzamos hacia la era de la robótica. Queremos asociarnos con pioneros y fabricantes listos para migrar de lo analógico a lo digital, construir el futuro juntos y formar parte de nuestra ‘Red de Creadores’”.

La empresa tendrá su sede en el edificio PORTAL de la UNC Charlotte y planea contratar de tres a cinco profesionales en desarrollo de negocio, arquitectura de soluciones y funciones técnicas de producto para finales de año. DBR77 también se prepara para lanzar 10 proyectos en las Carolinas para finales de año, aplicando su éxito demostrado en Europa para impulsar a los fabricantes y creadores de la región.

Richardson afirmó que DBR77 ofrece dos motores: un cerebro operativo impulsado por IA que mide, planifica y optimiza la producción, y un ecosistema de mercado que une a fabricantes, proveedores de tecnología e integradores. El modelo «Amazon para la robótica» hace que la automatización sea práctica, escalable y accesible, afirmó.

Greg Needham, vicerrector adjunto de la Oficina de Comercialización y Alianzas de Investigación de la UNC Charlotte , destacó el valor de la nueva colaboración. Afirmó que esta crea oportunidades para que estudiantes e investigadores de la universidad de investigación líder de la región interactúen con sectores en rápida expansión de la tecnología industrial.

“Nos entusiasma dar la bienvenida a DBR77 al ecosistema de innovación de UNC Charlotte”, afirmó Needham. “Su compromiso con los gemelos digitales, el IoT y la robótica se alinea a la perfección con la misión de nuestra universidad en fabricación avanzada e investigación en IA y refleja las necesidades de la economía regional”.

Evento de lanzamiento

DBR77 marcará su expansión en EE. UU. con un evento de lanzamiento llamado Innovation Exchange 2025: De Lean a AI: El próximo capítulo para los fabricantes de Carolina de 4:30 p. m. a 8:30 p. m. el jueves 16 de octubre en el Atrio PORTAL en UNC Charlotte.

También el evento contará con conferencias magistrales sobre IA, ciberseguridad y fabricación digital, y DBR77 presentará el Informe de fabricación de robótica e IA de EE. UU. 2025 y lanzará un programa de clases magistrales.

Además, DBR77 cuenta con el respaldo de inversores europeos, estadounidenses y japoneses, lo que refleja su base, apoyo y crecimiento internacionales.

El Desarrollo Económico de Charlotte y la Oficina de Desarrollo Económico del Condado Mecklenburg están orgullosos de apoyar el crecimiento de la innovación y el espíritu emprendedor junto con la UNC Charlotte y la Alianza Empresarial Regional de Charlotte junto con la mudanza de DBR77.

Finalmente hay que destacar que la región de Charlotte es un centro en expansión para la fabricación avanzada y la automatización. La región alberga a más de 3500 fabricantes que emplean a más de 146.000 personas.

