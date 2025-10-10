Explosión en una planta en Tennessee deja varios muertos y desaparecidos

Bucksnort.- Una violenta explosión en una instalación de fabricación de productos energéticos en el área de Bucksnort, de Nashville, dejó como saldo varios muertos y al menos 19 personas desaparecidas.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el suceso se registró el viernes 10 de octubre en la planta de Accurate Energetic Systems (AES), ubicada en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros de Nashville.

El sheriff del condado Humphreys, Chris Davis, en rueda de prensa calificó el incidente de «devastador» y señaló que la causa del estallido aún es desconocida.

“Podemos confirmar que también hay algunas personas fallecidas,” indicó Davis, sin precisar el número exacto. Al mismo tiempo, añadió que se está buscando a aproximadamente 19 personas cuyo paradero se desconoce.

Acudieron equipos de emergencia

De la misma manera, se pudo evidenciar que equipos de emergencia de múltiples condados se han movilizado al lugar para controlar el incendio y llevar a cabo las labores de rescate.

La agencia de manejo de emergencias del condado Hickman emitió un comunicado pidiendo a la comunidad que mantenga en sus pensamientos a los afectados y a los rescatistas.



Por último, se conoció que la planta de AES produce materiales energéticos y explosivos para uso militar, aeroespacial y comercial.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas de la explosión y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

