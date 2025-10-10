El Congreso dePerú destituye a Boluarte y juramenta a José Jerí

Lima.- El presidente del Congreso de Perú, José Enrique Jerí Oré juró la madrugada del viernes 10 de octubre como nuevo presidente de la República de Perú ante el Pleno del Congreso, tras la destitución de la exmandataria Dina Boluarte. Jerí Oré, quien se convierte en el séptimo presidente del país en nueve años, asumirá el cargo por sucesión constitucional hasta el 28 de julio de 2026.

El Congreso en un comunicado, detalló que durante su discurso de investidura, Jerí Oré se comprometió a defender la soberanía y las libertades de la nación.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, el titular del Parlamento, José Jerí Oré, juró como presidente de la República. pic.twitter.com/jMDe1tTzX6 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

«Asumo con humildad la presidencia de la república… para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional de amplia base», afirmó, subrayando la necesidad de que los peruanos construyan juntos acuerdos mínimos.

De la misma manera, el nuevo mandatario reconoció la constante crisis política que ha debilitado las instituciones y ha cansado a la ciudadanía. En un gesto conciliador, pidió disculpas a la población por los errores cometidos, prometiendo sentar las bases para una verdadera reconciliación nacional.

VACANCIA APROBADA 🚨 Congreso de la República aprueba la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra. En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú. pic.twitter.com/TPp35V0SOX — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

Reiteró su lucha contra la delincuencia en Perú

Jerí Oré también anunció una «declaratoria de guerra» contra la delincuencia, que ha escalado hasta convertirse en el principal problema del país. Enfatizó que esta lucha contará con el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para ganarla «de una vez por todas».

Con 114 votos a favor, la representación nacional aprobó la admisión de la Moción 19769, que prone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.#PlenoDelCongreso pic.twitter.com/INLOxqUGXH — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025

Por último, el presidente interino se comprometió a garantizar un proceso electoral transparente, legal y neutral, con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.

«Hoy estamos en la mira de todo el mundo», concluyó, «nuestro país tiene esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente», concluyó.

