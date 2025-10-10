Distrito 5, con representación de hispano

No es por primera vez, que la ciudad de Charlotte, haya sido representada por un hispano en el concejo municipal; porque en uno de los periodos de 14 años consecutivos del alcalde Pat McCrory, -1995-2009-, ya estuvo el ciudadano de origen colombiano Dan Ramírez, (+) del partido republicano, quien fue electo a la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg, (2002), recibiendo del gobernador McCrory, el premio Longleaf Pine, aunque no tuvo un notable acercamiento con los sectores de habla hispana sino con bases ciudadanas de americanos y anglosajones, su permanencia como Comisionado, fue estable.

Hispano al Distrito 5

Las últimas elecciones de primarias en septiembre 9, 2025, en la ciudad de Charlotte, fueron con un candidato de origen hispano por el Distrito -5 y, también, del país cafetalero, Colombia, para representarnos como concejal en el Distrito 5, pero estas últimas elecciones de septiembre 2025, sigue dejando la más grande interrogativa con el votante hispano, porque no acude a sufragar en la cantidad de registrados que tiene en el Board Election.

Sin embargo, dadas las circunstancias que el actual electo concejal para integrar el concejo municipal de Charlotte, Juan Diego Mazuera Arias, tiene que sustentar su deseo de servir a la ciudad de Charlotte y a los residentes de esta ciudad, representando al Distrito 5, con la maestría profesional que ha conseguido en Administración Pública, Escuela de Servicio Público y Educación Superior Universitaria, pero que esto no lo deja estar exento de demostrar las evidencias y promesas que hizo en su campaña; así como legislar para aprobar leyes locales, siendo analista para conseguir la rutina de presupuesto anual de la ciudad; y, no descuidar la relación con la comunidad y sus votantes, que le consultarían y demandarían las necesidades de su Distrito 5.

Vea también: Extraoficial: J.D. Mazuera Arias gana primarias para el Concejo de Charlotte

Nacido en Colombia

Para el nuevo ciudadano de origen colombiano, electo al concejo municipal de Charlotte, que tiene en sus hombros un camino político nuevo que recorrer, le sería muy útil mantener el contacto directo con los sectores sociales y económicos, con los que obtendría mayor conocimiento de la realidad con sus electores, sin entrar en la demagogia política con la que han fracasado otros y han perdido la credibilidad de los votantes.

Un primer paso para Juan Diego Mazuera, después de su posesión como concejal electo, estaría en puntualizar una agenda con líderes y representantes de la comunidad hispana, para que conozca en qué han trabajado, qué se ha quedado a medio camino en sus gestiones y, qué hay para el futuro de los dueños de negocios de hispanos, conociendo sus necesidades en vivienda, transporte y seguridad pública, entre otras que puso en su agenda de campaña política.

Resaltamos la capacidad profesional de Juan Diego, pero el campo de la ciencia política para servir al bien común, es otro. No solo basta el deseo de servir sino el saber cómo hay que servir sin violar la ley. No nos agradaría que el nuevo rumbo de un joven político con raíces hispanas representando al Distrito 5, se quede en medio camino. Hoy, es el momento de construir en una causa política en común, para que con esta representación continúe el fortalecimiento de la semilla que dejó Dan Ramírez, para que esta bandera sea enarbolada para un seguimiento en la política, con importantes ciudadanos hispanoamericanos, que residen en varias ciudades y condados de Las Carolinas.