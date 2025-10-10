Detenido mexicano condenado por delitos sexuales en Charlottesville

Charlottesville.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Washington D.C. anunció el arresto de un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana, quien fue condenado por delitos sexuales contra una menor.

Así lo anunció en un comunicado, en el que identificaron al detenido como David Ambrosio-Herrera, de 36 años de edad, quien fue arrestado en el centro de Charlottesville, luego de que saliera de la corte.

Al respecto, el Director Interino de la Oficina de Campo de ICE en Washington, D.C., Joseph Simon, señaló que Ambrosio-Herrera es un “criminal en serie y un delincuente sexual infantil convicto”.

Destacó que el arresto se realizó después de que el individuo se expusiera a un menor en una parada de autobús escolar, lo que llevó a su detención y condena.

Tenía orden de deportación

ICE detalló que el historial criminal de Ambrosio-Herrera incluye múltiples entradas ilegales al país, lo cual es considerado un delito grave. Fue arrestado previamente en 2007 y 2014 por robo de identidad.

Además, acotaron que en el 2017, la policía del condado Albemarle lo arrestó por perjurio, lo que inició el proceso de remoción. En mayo de 2024, un juez de inmigración ordenó su deportación a México.

Por otro lado, señalaron que a pesar de la orden de remoción, Ambrosio-Herrera permaneció en el país y fue arrestado nuevamente el 25 de octubre de 2024. Fue acusado de “libertades indecentes con un menor de quince años”, cargo por el cual fue condenado el 25 de septiembre de 2025.

Por último, señalaron que oficiales de ICE Harrisonburg arrestaron a Ambrosio-Herrera, quien intentó huir pero fue capturado tras una breve persecución a pie. Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.

