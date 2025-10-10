Actividades y clínicas gratuitas para el bienestar de las mascotas

Charlotte, NC.- Charlotte mantiene su compromiso con el bienestar animal a través de una serie de actividades, servicios veterinarios gratuitos y eventos comunitarios que promueven la adopción responsable y el cuidado de las mascotas. Los refugios principales y satélite de Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control (AC&C) continúan brindando atención durante todo el año, junto con fechas especiales de vacunación y encuentros familiares.

El refugio principal, ubicado en 8315 Byrum Drive, abre de lunes a viernes entre 11:00 a. m. y 7:00 p. m., y los fines de semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.. El lugar situado en 2700 Toomey Avenue, ofrece atención los siete días de la semana de 9:00 a. m. a 5:00 p. m..

Lee también: 7 actividades espeluznantes de Halloween en Charlotte

Dentro de las actividades más esperadas del año, destaca la Mega Clínica “Por Amor a las Mascotas”, presentada por Subaru South Charlotte. Este evento se llevará a cabo el sábado 11 de octubre, de 8:00 a. m. a 10:45 a. m., en el Centro de Operaciones de Vehículos de la Ciudad de Charlotte, ubicado en 2725 Beam Road.

La clínica ofrecerá vacunas antirrábicas de 1 y 3 años, mini exámenes veterinarios con vacunas básicas para perros y gatos, y la aplicación de microchips de identificación. Los organizadores recomiendan llegar preparados, con el tanque de gasolina lleno, agua, snacks y cargadores para dispositivos móviles, debido a la alta afluencia de asistentes que suele registrarse en cada jornada.

Otro de los eventos más coloridos y esperados por las familias es el “Trunk-or-Treat”, una celebración de Halloween adaptada al entorno animalista. El encuentro se realizará el viernes 24 de octubre de 2025, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en Subaru South Charlotte, en 10410 Cadillac St., Pineville.

Lee también: Consejos de seguridad para Halloween y sugerencias de la UCSO

El evento invita a niños, familias y amantes de los animales a disfrutar de una tarde de disfraces, dulces y convivencia con las mascotas del refugio. Además, la organización anima al público a donar golosinas aprobadas como BillJac Original Recipe, Beggin’ Strips o Pup-Peroni, para contribuir con el bienestar de los animales rescatados.

Quienes no puedan asistir podrán colaborar enviando donaciones directamente desde la lista de deseos de Amazon del refugio. De esta forma, Charlotte continúa fortaleciendo su red de apoyo comunitario para que cada mascota encuentre un hogar definitivo y amoroso.

Video: HALLOWEEN SEGURO ENTRE LA PANDEMIA DE COVID 19