La FIFA convocó a los voluntariados para el Mundial 2026

Washington.- Con motivo del Mundial de Fútbol que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, la FIFA anunció la apertura del proceso de inscripción para los voluntarios que deseen participar en el evento deportivo.

A través de las redes sociales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que “me complace anunciar que ha iniciado el proceso de solicitud para el Programa de Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Indicó que para el torneo está prevista la participación de alrededor de 65.000 voluntarios. “Este será el programa de voluntarios más grande de un evento de la FIFA hasta la fecha”, destacó.

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de las competiciones de la FIFA. Tienen la oportunidad de mostrar su orgullo local, conocer el detrás de escena del torneo y crear recuerdos y amistades que pueden durar toda la vida, al tiempo que apoyan un evento histórico”, añadió.

Por último, reiteró que “esperamos que las personas interesadas se unan a nosotros para dar la bienvenida al mundo a Norteamérica en 2026”.

Ver más: El Chelsea gana la primera copa del Mundial de Clubes

Requisitos para ser voluntario

A través de distintos medios de comunicación, se informó que quienes deseen participar deben tener en cuenta que el voluntariado no es remunerado.

Asimismo, es requisito tener al menos 18 años de edad y estar disponible para colaborar un mínimo de ocho jornadas durante todo el torneo.

Cabe recordar que la Copa Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio y culminará el 19 de julio, con partidos disputados en 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Video: Caso de deportación por presuntamente exceder velocidad