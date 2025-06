Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el delantero Patrick Agyemang fue nombrado para el Equipo de Estrellas de la MLS 2025, convirtiéndose en el primer jugador del Club seleccionado para el evento de verano más importante de la liga.

They dialed up a star — and Big Pat picked up 🤩💫

The Crown’s first-ever 𝐀𝐋𝐋-𝐒𝐓𝐀𝐑 is headed to the 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐌𝐋𝐒 𝐀𝐥𝐥-𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐆𝐚𝐦𝐞! pic.twitter.com/wzXmSOcPed

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 25, 2025