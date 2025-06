CCI ha atendido nás de 4.000 accidentes menores en 6 meses

Charlotte, NC.- La nueva Unidad de Investigación de Accidentes Civiles (CCI) del CMPD, atendió un total de 4.013 accidentes menores entre el 1 de enero y el 17 de junio, lo que representa el 39 % de todas las respuestas a choques registradas por el departamento policial durante ese período. Esta cifra demuestra el impacto que está generando esta estrategia innovadora, que busca optimizar recursos y mejorar la experiencia de los conductores.

Reducing wait times for drivers and freeing patrol officers to focus on higher-priority calls, the new Civilian Crash Investigation (CCI) Unit is making a positive impact.

From Jan. 1 to June 17, CCIs responded to 4,013 minor crashes, or 39% of all crash responses across the…

