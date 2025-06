Charlotte, NC.- Terry Sherwood Slade, de 55 años, recibió sentencia a 188 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras ser declarado culpable de robo bajo la Ley Hobbs y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de NC. Slade también deberá cumplir 12 meses y un día adicionales por violar su libertad supervisada.

Armed career criminal on federal supervision for a prior criminal conviction is sentenced to more than 15 years for robbery & possession of a firearm by a felon.

w/ @FBICharlotte @ATFCharlotte @CMPD https://t.co/Rj5NHfRQAt

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) June 24, 2025