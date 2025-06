Gobierno de Trump sancionó al líder del Tren de Aragua

Washington.- El gobierno de Donald Trump, sancionó a uno de los líderes de la banda delictiva venezolana del Tren de Aragua (TDA), por crear una campaña de terror en todo el hemisferio.

Así lo anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un comunicado, en el que identificó al delincuente como Giovanni Vicente Mosquera Serrano.

Detallaron que “Mosquera es un conocido miembro del Tren de Aragua y ha supervisado operaciones de narcotráfico y asesinatos en nombre en Colombia”.

“Mosquera Serrano también ha sido responsable de extorsiones y ha gestionado los ingresos financieros de las actividades delictivas”, acotó el comunicado.

The FBI named Giovanni Vicente Mosquera Serrano, a senior leader of Tren de Aragua transnational gang, to its Ten Most Wanted Fugitives List. The US Department of State offers a reward of up to $3 million for info leading to his arrest and/or conviction: https://t.co/TGj5ounlNZ pic.twitter.com/KUcc5zwHdG

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 24, 2025