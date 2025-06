¡Celebre su fin de semana festivo con el Charlotte FC! Llegue temprano al partido del sábado 5 de julio y consiga un sombrero de paja de edición limitada, presentado por Blue Cross Blue Shield NC. Aquí puede obtener más información sobre este y otros partidos.

Stay cool. Look cool. Always rep The Crown 😎

First fans in attendance to our July 5 match receive a straw hat, courtesy of @BlueCrossNC while supplies last! pic.twitter.com/rUvUSVD9yQ

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 24, 2025