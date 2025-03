Trump insta a los extranjeros a utilizar la aplicación CBP Home

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reiteró su llamado a los migrantes indocumentados en el país a utilizar la aplicación de CBP Home, para que puedan “autodeportarse”.

A través de un vídeo publicado por la Casa Blanca, el primer mandatario afirmó que “las personas en nuestro país pueden autodeportarse por las buenas o pueden ser deportadas por las malas. Eso no es agradable”.

«El gobierno de Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos. Ahora, mi gobierno lanza la aplicación CBP Home para brindarles a las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos una manera fácil de salir ahora y autodeportarse voluntariamente», afirmó.

🚨ILLEGAL ALIENS: Download the CBP Home App – Now Available on All App Stores

