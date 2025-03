Trump pidió encarcelar a los amenazaron en su carrera pólitica

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió encarcelar a los que amenazaron durante su carrera política, en los últimos años.

Estas declaraciones las ofreció en su discurso durante su visita al Departamento de Justicia, efectuada el viernes 14 de marzo, en donde destacó que «las personas que nos hicieron esto deberían ir a la cárcel».

“Damos vuelta la página tras cuatro largos años de corrupción, instrumentalización de la justicia y entrega a criminales violentos. Restauramos una justicia justa, igualitaria e imparcial bajo el imperio de la ley constitucional», afirmó Trump.

. @POTUS : "As we begin a proud new chapter in the chronicles of American justice, we're turning the page on four long years of corruption, weaponization, and surrender to violent criminals. We're restoring fair, equal, and impartial justice under the constitution rule of law." pic.twitter.com/v6PkoGCivS

Por otro lado, Trump detalló que durante la administración de Joe Biden “el promedio mensual de homicidios aumentó un 14%. Los delitos violentos subieron al menos un 37%, las violaciones se dispararon un 42%, los robos de vehículos aumentaron un 48% y los robos se dispararon.

“No tengo mayor misión como presidente de Estados Unidos que poner fin a esta matanza”, afirmó Trump.

. @POTUS : "Under the Biden regime, average monthly homicides increased by 14%… violent crime went up at least 37%, rape soared by 42%, car thefts rose by 48% and robberies surged… I have no higher mission as President of the United States than to end this killing…" pic.twitter.com/e9Do8RblFw

Asimismo, se refirió que durante los últimos cuatro años el Departamento de Justicia perdió la confianza en los estadounidenses. “nuestros predecesores convirtieron el Departamento de Justicia en el Departamento de injusticia».

"Our predecessors turned the Department of Justice into the Department of INJUSTICE," says @POTUS at the DOJ.

"I stand before you today to declare that those days are OVER — and they are never going to come back." 🔥 pic.twitter.com/a3K3FwFB2U

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 14, 2025