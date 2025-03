Trump prepara una respuesta para las medidas de la UE

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras los aranceles aplicados este miércoles 12 de marzo por la Unión Europea (UE), anunció que el gobierno de EE.UU. prepara una respuesta a las “contramedidas”.

Estas declaraciones las ofreció desde la Casa Blanca, en la que estuvo acompañado por primer ministro irlandés, Micheál Martin, en la que Trump afirmó que «la UE se creó para aprovecharse de Estados Unidos”.

“Me gustaría que Estados Unidos no hubiera sido tan estúpido durante tantos años. Cuando las farmacéuticas empezaron a ir a Irlanda, les habría dicho que no había problema. Pero si quieren vender algo a Estados Unidos, les voy a imponer un arancel del 200 %», afirmó el mandatario estadounidense.

POTUS: "The EU was set up to take advantage of the United States… I'd like to see the United States not have been so stupid for so many years… When the pharmaceutical companies started going to Ireland, I would have said that's okay — but if you want to sell anything into… pic.twitter.com/ohTjMrJjkR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 12, 2025

Asimismo, Trump precisó que “si nos cobran el 25 % o el 20 %, el 2 % o el 200 %, eso es lo que les cobramos. No sé por qué la gente se enoja por eso, porque no hay nada más justo que eso”.

«Estados Unidos va a recuperar mucho de lo que le robaron otros países y, francamente, el liderazgo estadounidense incompetente. Vamos a recuperar nuestra riqueza y muchas de las empresas que se fueron», destacó Trump.

POTUS: "The United States of America is going to take back a lot of what was stolen from it by other countries and, frankly, by incompetent U.S. leadership… We're going to take back our wealth and we're take back a lot of the companies that left." pic.twitter.com/Uy9F0AnP39 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 12, 2025

Hay un gran optimismo económico en el país

De la misma manera, se refirió sobre la situación económica en los Estados Unidos y sobre los pronósticos de algunos expertos, en la que sostuvo que «financieramente, estaremos más fuertes que nunca. Creo que los mercados se dispararán cuando vean lo que está sucediendo”.

.@POTUS: "Financially, we'll be stronger than ever before. I think the markets are going to soar when they see what's happening… there's tremendous optimism out there about our country in terms of regulations being cut, in terms of taxes being cut." pic.twitter.com/Hv0f6ufwl7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 12, 2025

“Hay un gran optimismo sobre nuestro país en cuanto a la reducción de regulaciones y de impuestos», señaló Trump.

Es de recordar, que el gobierno de Donald Trump aplicó desde este miércoles aranceles del 25% al acero y el aluminio importados, afectando a varios países, especialmente a Canadá, México y a China.

