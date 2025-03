Aguaciles en Florida colaborarán con los agentes de ICE

Miami.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció que los aguaciles del estados colaborarán conjuntamente con los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para las acciones contra la migración de indocumentados.

A través de una publicación en sus redes sociales destacó que “los 67 alguaciles de condado de Florida también se han inscrito en el programa 287 (g) para estar autorizados a ejecutar funciones de aplicación de las leyes de inmigración”.

“Este es un paso esencial para restablecer el estado de derecho y reparar el daño causado por la agenda imprudente de fronteras abiertas de la administración Biden”, afirmó DeSantis.

Ver más: Gobierno de Trump desplegó 1.140 soldados del ejército para la frontera sur

De la misma manera, destacó que “todas las entidades locales de Florida deben facilitar activamente la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

“Todas nuestras agencias estatales de aplicación de la ley han firmado acuerdos 287 (g) con el ICE para ayudar a nuestros socios federales a hacer cumplir las leyes de inmigración”, destacó DeSantis.

Earlier this month, I signed landmark legislation making Florida the model for states in helping the Trump Administration combat illegal immigration. At my direction, all of our state law enforcement agencies have entered 287(g) agreements with ICE to help our federal partners… pic.twitter.com/162xEEH23I

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 27, 2025