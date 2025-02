Arresto a joven de 19 años acusado de intento de asesinato

Charlotte, NC.- Arrestaron en Charlotte a un joven de 19 años acusado de intento de asesinato. El hecho ocurrió el pasado 27 de noviembre de 2024, agentes de la División Norte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) respondieron a un reporte de asalto con arma letal en Allen Road South. Al llegar al lugar, encontraron a una víctima con dos heridas de bala, quien fue trasladada de inmediato a un hospital local.

On November 27, 2024, North Division officers responded to an Assault with a Deadly Weapon call for service. Upon arrival, they located a victim suffering from two gunshot wounds and transported her to a local hospital. The victim was driving down Allen Road South when her car… pic.twitter.com/nGLgVYUGHY

— CMPD News (@CMPD) February 5, 2025