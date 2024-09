Wolfpack cae ante Tennessee en el Mayo Classic de Duke

Charlotte, NC.- En un enfrentamiento de equipos clasificados, el No. 24 NC State cayó al No. 14 Tennessee 51-10 en el Duke’s Mayo Classic el sábado 7 de septiembre por la noche desde el Bank of America Stadium en Charlotte.

Fue una noche difícil para NC State, con un total de 143 yardas frente a las 460 yardas de ofensiva total de los Volunteers. El Wolfpack no había tenido un juego de menos de 200 yardas de ofensiva total desde 2016 contra Notre Dame cuando tuvieron 198 yardas combinadas.

El mariscal de campo Grayson McCall tuvo marca de 15-22 para 104 yardas y una intercepción. El mariscal de campo novato CJ Bailey vio su primera acción con NC State después de salir al campo en el último cuarto.

Liderando al Wolfpack en recepción estuvo una vez más KC Concepción, quien terminó el juego con cinco recepciones para 53 yardas y superó las 1000 yardas en su carrera.

Hollywood Smothers, estudiante de primer año de Redshirt, lideró el juego terrestre de Wolfpack con 25 yardas en seis acarreos, mientras que NC State totalizó solo 39 yardas por tierra.

Después de que Tennessee tomó una ventaja de 7-0, Kanoah Vinesett puso al Pack en el tablero con un gol de campo de 24 yardas.

Con el Pack perdiendo un touchdown y avanzando por el campo en la zona roja al final del segundo cuarto, una intercepción de Tennessee fue devuelta en dirección contraria para anotar y poner a los Voluntarios arriba 17-3.

La defensa de Wolfpack subió al tablero en el tercer cuarto cuando Davin Vann llegó al mariscal de campo, lanzando el balón al aire, donde Aydan White lo agarró y lo llevó hacia atrás 87 yardas para un touchdown. El pick-six fue el sexto más largo en la historia de Wolfpack.

El apoyador Sean Brown lideró la defensa con 11 tacleadas en total y dos tacleadas para pérdida.

Los Voluntarios lideran ahora la serie general por 3-2. Esta fue la primera vez que Wolfpack dio 50 puntos en un juego desde que cedió 55 puntos a Clemson en 2019.

NC State regresará a su hogar, el estadio Carter-Finley, el 14 de septiembre para enfrentarse a Louisiana Tech al mediodía.

