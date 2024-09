Votarán por proyecto de Ley HB10 el próximo miércoles

Raleigh, NC.- El miércoles 11 de septiembre, la Cámara de Representantes votará el proyecto de ley HB10, de acuerdo con la Asamblea General de NC que busca agilizar la deportación de personas indocumentadas que cometan delitos.

Committee meeting notice for Rules, Calendar, and Operations of the House: September 11, 2024 at 11:00 a.m. in room Auditorium LB #ncga #ncpol https://t.co/N2M0wtaAlo Rules, Calendar, and Operations of the House Agenda

Si esta ley se aprueba, se obligará a los alguaciles a reportar al ICE la detención de personas indocumentadas acusados de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual.

Los alguaciles también deberán detener a los presos indocumentados por hasta 48 horas adicionales para ser transferidos a agentes de ICE.

La asamblea informó que esta semana el Senado someterá a votación este proyecto de ley y ya está en agenda para el 11 de septiembre a las 11am.

Hay que destacar que desde la presentación de la ley en 2023, distintas organizaciones han señalado que la legislación afectará directamente a los inmigrantes sin papeles.

Lo anterior porque ocasionaría que las personas eviten cualquier contacto con las fuerzas del orden por no revelar su estatus migratorio.

También hay que destacar que aunque el Senado votó a favor de la propuesta de ley HB10 en mayo pasado, la Cámara de Representantes Estatal la rechazó. El motivo fue que un apartado permitía a cualquier individuo demandar a los alguaciles por no cumplirlo.

Luego se conoció que un grupo congresistas y senadores ajustaron la propuesta del proyecto de ley de la HB10, para votarla nuevamente.

El estado de Carolina del Norte se encamina a tener su propia versión de una norma que se considera “antiinmigrante”, con el proyecto HB-10.

La normativa marcaría un antes y después en la forma en que las autoridades locales tratan los casos de personas indocumentadas que están involucradas en delitos graves. Si se aprueba, estas tendrían que ser reportadas directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El avance del proceso legislativo ocasiona una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos, que temen que la aplicación de la ley tenga un efecto negativo en la comunidad donde viven alrededor de 488 mil migrantes, según una estimación reciente publicada por la organización Federation for American Immigration Reform (FAIR, por sus siglas en inglés).

El controversial proyecto tiene opiniones encontradas entre las diferentes autoridades y personalidades en NC.

En la cuenta del Sheriff de Durham por ejemplo, calificaron la propuesta como un ataque para la comunidad migrante: «El Sheriff @cf_birkhead responde al Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 10: «El HB 10 no es solo un ataque a la comunidad inmigrante sino también a la capacidad de los sheriffs, como yo, de determinar cuál es la mejor manera de servir a sus comunidades y mantenerlas seguras».

