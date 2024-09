EE.UU.: Exilio de Edmundo González son por medidas «antidemocráticas»

Washington.- Tras el asilo del candidato de la Plataforma de la Unitaria de la oposición venezolana, Edmundo González, el gobierno de Estados Unidos afirmó que la medida es consecuencia de las medidas “antidemocráticas” del régimen de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado emitido por el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que “su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición”.

Venezuelans voted for change. Maduro’s post-election repression has killed or jailed thousands, and winning candidate @EdmundoGU remains the best hope for democracy. We must not let Maduro and his representatives cling to power by force. The will of the people must be respected.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 9, 2024