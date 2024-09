Arrestan a sospechoso por asesinato de una mujer

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron y obtuvieron órdenes de arresto para un sospechoso relacionado al asesinato de Jenyah Kishawne Skyye Wright, hecho ocurrido en un complejo de apartamentos de Independence Division.

Case Update: Detectives with the CMPD's Homicide Unit have arrested and charged a suspect in connection to the murder of Ms. Wright. See case update here: https://t.co/RlirL1me6o

