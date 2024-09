¿Dónde ver el clásico entre Tennessee vs. NC State?

Charlotte, NC.- Este sábado 7 de septiembre a las 7.30 p.m. es el Clásico Duke y Tennessee se enfrenta a NC State en el Bank Of America Stadium. NC State ha jugado contra Tennessee sólo cuatro veces, y sólo un enfrentamiento tuvo lugar este siglo.

Business trip to the Queen City 📍 #1Pack1Goal pic.twitter.com/CkYsdOrLhb

Otro dato importante es que este será el décimo partido que los Wolfpack jueguen en el Bank of American Stadium de Charlotte. NC State ha jugado en cuatro partidos de bowl y cinco encuentros de temporada regular en el campo local de los Panthers.

Tennessee fue el primer rival universitario al que se enfrentó NC State cuando los equipos se enfrentaron por primera vez en 1893. El partido fue el cuarto de UT en cuatro días, después de los partidos en UNC, Trinity (ahora Duke) y Wake Forest (que en ese entonces estaba ubicado en Wake Forest, Carolina del Norte). Ese partido estaba empatado en el medio tiempo antes de que los A&M Farmers obtuvieran la victoria por 12-6.

Los Wolfpack derrotaron a los Vols, 16-0, en el Riddick Stadium en 1911 y en 1939, Tennessee ganó, 13-0, en Raleigh.

NC State y Tennessee también jugaron en el partido inaugural de Chick Fil A 2012 en Atlanta, y los Pack cayeron 21-35.

The Pack is on the Move! #1Pack1Goal | @MMRaleigh pic.twitter.com/jdJ4Z1ayoy

— NC State Football (@PackFootball) September 6, 2024