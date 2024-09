Buscan a sospechosas de robo en tiendas de productos de belleza

Charlotte, NC.- Los detectives de la Eastway Division de Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) solicitan su ayuda para identificar a varias mujeres sospechosas relacionadas con los robos de productos en tiendas de belleza en la zona de Charlotte.

Extendieron un llamado a la comunidad a que si ven a las mujeres sospechosas de robo pueden llamar a Charlotte Crime Stoppers: 704-334-1600 o utilizar la aplicación P3 Tips.

«Los detectives de la División Eastway de CMPD solicitan su ayuda para identificar a las siguientes personas en relación con los robos de productos de belleza en la zona. Llame a Charlotte Crime Stoppers: 704-334-1600 o utilice la aplicación P3 Tips», escribieron.

El CMPD no reveló mayores detalles de la forma de operar de estas mujeres y si forman parte de alguna banda organizada en la zona y cuantas mujeres estarían cometiendo estos delitos, pero por lo que puede observarse en las fotos se trata del menos tres mujeres.

Por último desde Charlotte Crime Stoppers extendieron un llamado a la comunidad a notificar cualquier información sobre algún crimen de manera anónima.

«¿Tienes información sobre un crimen en #CLT ? @CLTCrimeStopper protegerá tu identidad. Aquí te contamos cómo…», escribieron en su cuenta X.

