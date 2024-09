Economía de EE.UU. añadió más de 140 mil nuevos puestos de trabajo

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reveló que durante el mes de agosto la economía del país añadió 142,000 puestos de trabajo.

A través de su informe indicó que la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4.2%.

Por su parte, expertos económicos coinciden que el desempleo sigue siendo bajo, sin embargo, ha seguido una trayectoria ascendente durante la mayor parte de 2024, tras el auge del empleo que experimentó Estados Unidos como parte de su recuperación económica.

Employment up in 61 metro areas from July 2023 to July 2024 https://t.co/hc00iO5OMK #BLSdata pic.twitter.com/Ueo3PUwJwk

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) September 5, 2024