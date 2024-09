Cristiano Ronaldo es el primer fútbolista en marcar 900 goles

Lisboa.- El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar 900 goles en su carrera profesional.

Medios deportivos destacan que el jugador de 39 años alcanzó este récord después de anotar un gol para Portugal en el partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Croacia.

Asimismo, el delantero celebró emotivamente su histórico gol junto al banderín de saque de esquina. Al finalizar el partido, en el que Portugal se impuso a Croacia 2-1.

De la misma manera, al final del juego Ronaldo declaró que esta hazaña «significa mucho» para él.

Ver más: Falleció el futbolista uruguayo Juan Izquierdo

«Parece un hito más, pero solo yo y la gente que me rodea sabemos lo duro que es trabajar todos los días, estar en forma física y psicológicamente, marcar 900 goles. Es un hito único en mi carrera», afirmó.

I dreamed of this, and I have more dreams. Thank you all! pic.twitter.com/2SS3ZoG2Gl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 5, 2024