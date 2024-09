Charlotte, NC.- Septiembre es el mes de la prevención del suicidio y por eso North Carolina Department of Health and Human Services (NCDHHS) invita a aprender cómo usted puede ayudar a prevenirlo.

September is suicide prevention month. This month, learn ways YOU can help prevent suicide.

The first step is asking after someone in a caring way. Be the one to show you care. Acknowledging and talking about suicide has been shown to reduce suicidal ideation. #BeThe1To pic.twitter.com/Je9XYlvskq

— NCDHHS (@ncdhhs) September 1, 2024