Charlotte, NC.- El defensa del Charlotte FC, Tim Ream, se ha ganado otra merecida convocatoria para representar a la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos (USMNT).

It's Tim time for the @USMNT! 🫡🇺🇸

He will join the national team for the upcoming friendlies against Canada and New Zealand. pic.twitter.com/2ZgWDlc4Zc

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 1, 2024