Harris y Biden buscan voto sindical en Pensilvania

Pittsburgh.- La candidata demócrata Kamala Harris y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden participaron juntos en un mitin realizado en Pittsburgh, Pensilvania.

Es de mencionar, que este es el primer acto de campaña que están juntos desde que la actual vicepresidenta aceptara la nominación de su partido para la carrera a la Casa Blanca.

Durante la actividad los demócratas hablaron sobre los trabajadores del acero de la corporación U.S. Steel para que esta siga siendo de propiedad nacional y oponiéndose a su venta a la compañía japonesa Nippon Steel.

Al respecto, el primer mandatario, Joe Biden afirmó que “los estadounidenses son los mejores trabajadores del acero del mundo. Esta icónica empresa estadounidense durante más de un siglo va a permanecer siendo estadounidense”.

Welcome to the house of labor President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris 🇺🇸 pic.twitter.com/TGvVfJFqUt

De la misma manera, Biden habló sobre su gestión en esta legislatura, repitiendo el dato de “16 millones de nuevos puestos de trabajo creados y 800.000 solo en empleos en fábricas”. Además, afirmó que Donald Trump “prometió inversiones, pero no hizo nada” cuando fue presidente.

Donald Trump would rather cross a picket line than walk one. pic.twitter.com/I7LRirs7ue

“Gracias a nuestra ley de infraestructura, Pensilvania hasta ahora ha recibido 17.000 millones de dólares y más de 2.000 proyectos de agua limpia o internet de alta velocidad asequible, entre otros”, acotó Biden.

Celebrated Labor Day with workers in Detroit and Pittsburgh—both cradles of the American labor movement.

Every person in our nation has benefited from the work of our brothers and sisters in the labor movement. pic.twitter.com/PhI3fD26He

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 3, 2024