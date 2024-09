Fiscalía de Maduro emitió orden de arresto contra Edmundo González

Caracas.- La Fiscalía del gobierno de Nicolás Maduro, emitió una orden de arresto contra el candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia.

A través un comunicado emitido por el Ministerio Público indica que «el tribunal de primera instancia en funciones de control a nivel nacional acuerda orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por graves delitos».

De la misma manera, divulgó una copia de la solicitud de la «orden de aprehensión» por presuntos delitos relacionados por las elecciones presidenciales, que incluyen «desobediencia de leyes», «conspiración», «usurpación de funciones» y «sabotaje».

Tras conocer la noticia sobre la orden de captura del líder opositor Edmundo González, diversos países latinoamericanos se unieron para rechazar la decisión del organismo manejado por el gobierno de Maduro.

A través de un escrito Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay indicaron que “rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida por el Juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del señor Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en el pasado proceso electoral del 28 de julio del 2024″.

Asimismo, aseguraron que “dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”.

Por su parte, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado también se pronunció sobre la reciente decisión contra Edmundo González, en la que destacó “Maduro ha perdido todo contacto con la realidad”.

Maduro has lost all touch with reality.

The arrest warrant issued by the regime to threaten President-Elect Edmundo Gonzalez crosses a new line that only strengthens the resolve of our movement.

Venezuelans and democracies around the world are more united than ever in our… pic.twitter.com/QxwAuDmZwn

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 2, 2024