Raleigh, NC.- El Departamento de Comercio de Carolina del Norte publicó las cifras de desempleo de julio en el estado. Las tasas de desempleo (no ajustadas estacionalmente) aumentaron en 83 condados de NC en julio de 2024, disminuyeron en tres y se mantuvieron sin cambios en 14.

ICYMI, @LeadNC recently released NC's long-term employment projections through 2032. Dive into the data for insights on industry + occupational trends, and check out the #LEADFeed blog highlighting key findings here: https://t.co/jYfZ6y7sGs#data #analytics pic.twitter.com/mDzcNq8HYl

— N.C. Commerce (@NCCommerce) August 28, 2024