Trabajadores hoteleros en EE.UU. en huelga por problemas contractuales

Boston.- Un grupo de al menos 10.000 trabajadores hoteleros se unieron en una huelga tras la paralización de negociaciones contractuales.

A través de varios medios se conoció que las empresas hoteleras afectadas son Marriott International, Hilton Worldwide y Hyatt Hotels, quienes suspendieron las negociaciones contractuales.

Al respecto, el sindicato UNITE HERE, indicó que la huelga afecta a 25 hoteles en ocho ciudades de Estados Unidos. Especialmente en Boston, San Francisco y Honolulu.

Los representantes sindicales, indicaron que los trabajadores exigen salarios más altos y el regreso a los niveles de personal que se observaban antes de la pandemia de Covid-19.

Westin Long Beach hotel workers to get $11.25 raise under new ‘life-changing’ contract! ⁦ @lbwatchdognews ⁩ https://t.co/rJ2agjKkQY

De la misma manera, señalaron que los limpiadores sindicalizados piden la restauración de los servicios diarios de limpieza de habitaciones en las principales cadenas hoteleras.

Explicaron que algunas empresas han aumentado la carga de trabajo, la reducción de las horas y los salarios más bajos como principales preocupaciones.

This Labor day weekend, workers from FFG inform passengers about labor woes. They are urging customers to not consume FFG products. pic.twitter.com/z9bmLVWJyr

— UNITE HERE Local 11 (@unitehere11) August 30, 2024