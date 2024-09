Charlotte, NC.- Los bomberos de Charlotte Fire Department atendieron dos emergencias por inundanciones en dos ubicaciones que dejó al menos tres autos atascados y uno varado.

El hecho ocurrió durante este fin de semana, el domingo 01 de septiembre, en la intersección de Sardis Rd y Sardis Rd N, donde tres autos intentaron atravesar aguas turbulentas y se quedaron atascados.

Para ese momento los bomberos escribieron en la cuenta X del Charlotte Fire Department: «Esta zona no es transitable y el CMPD está desviando activamente el tráfico fuera del lugar».

El otro incidente se registró en la intersección de Rea Rd y Cool Springs Ln, donde un vehículo quedó varado en el agua.

«Afortunadamente, no se reportaron heridos y todos los conductores salieron sanos y salvos de sus vehículos», indicaron desde los bomberos.

Los bomberos extendieron un recordatorio de seguridad a la comunidad: «Nunca intentes conducir por zonas inundadas. Incluso las aguas poco profundas pueden ser peligrosas, ya que basta con una pequeña cantidad de agua para perder el control del vehículo. Da la vuelta, no te ahogues».

La mañana del sábado 31 de agosto, el equipo de bomberos de Charlotte Fire Department respondió a un accidente de varios vehículos en la I-85 Norte en Beatties Ford Road.

«Nuestros bomberos llegaron al lugar rápidamente para ayudar y, aunque un civil resultó herido, recibió atención inmediata».

