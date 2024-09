AAA te lleva gratis a casa si tomaste con «Tow to Go»

Charlotte, NC.- El programa de la organización AAA te lleva a casa o a un lugar seguro si no estás en condiciones de volver a conducir después de una salida durante este fin de semana largo por el Labor Day. Aplica del viernes 30 de agosto al martes 3 de septiembre de 2024.

Hitting the road for Labor Day? Here are our best and worst times to travel by car this week. pic.twitter.com/fhXG0SPSfg

— AAA Carolinas (@AAACarolinas) August 26, 2024