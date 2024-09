Revelan retratos de migrantes en Times Square

New York.- La ONG New York Inmigration Coalition (NYIC) inauguró una serie de retratos de migrantes que han hecho historia en los últimos años.

La muestra que se encuentra en la plaza de Times Square de New York, tiene como objetivo fomentar la tolerancia y la inclusión en la Gran Manzana.

Asimismo, se conoció que la actividad fue organizada por NYIC y bautizada como New York Proud. De la misma manera, trascendió que la actividad consta de un total de 25 fotografías.

Asimismo, los organizadores indicaron quee se expondrán además en otras 200 ubicaciones repartidas por la ciudad principalmente en estaciones de metro durante los próximos 10 días.

An honor to join @thenyic on behalf of @GovKathyHochul as they unveil a powerful new exhibit celebrating the vital contributions of our immigrant communities.@Thenyic's decades of empowering & fighting for justice for immigrant communities resonate w/ our mission at @NYSDOS! pic.twitter.com/hJY0ofTYrs

— NYS Secretary of State Walter T. Mosley (@NYS_Secretary) August 30, 2024