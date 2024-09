Harris tiene planeado nombrar a un republicano en su gabinete

Washington.- La candidata demócrata, Kamala Harris, anunció que tiene planeado nombrar a un republicano como parte de su gabinete si llega a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista, en la que destacó que “sería beneficioso para los estadounidenses tener a un republicano como parte de mi Gabinete”.

Sin embargo, aseguró que no tenía un nombre en particular en mente.

“Me quedan 68 días para la elección, y no quiero adelantarme. Pero lo haría. Creo que es realmente importante. He pasado mi carrera impulsando la diversidad de opiniones”, afirmó Harris.

De la misma manera, a juicio de la demócrata cree “que es importante tener a personas en la mesa que tienen diferentes experiencias de vida y diferentes puntos de vista cuando se toman algunas de las decisiones más importantes. Y creo que sería beneficioso para los estadounidenses tener un republicano como miembro de mi Gabinete”.

Es de mencionar, que este anuncio se origina en un momento en que el apoyo republicano a su candidatura crece, incluyendo nuevos respaldos esta semana de 238 ex alumnos de McCain, Romney y Bush, así como del general de cuatro estrellas retirado, Larry Ellis.

Es de mencionar, que en la Convención Nacional Demócrata, la vicepresidenta Harris invitó a varios republicanos que la apoyan a subir al escenario para defender su candidatura, entre ellos el ex congresista Adam Kinzinger, el ex vicegobernador de Georgia Geoff Duncan, el alcalde del condado Mesa John Giles, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump Stephanie Grisham y la ex funcionaria de Seguridad Nacional Trump Olivia Troye.

