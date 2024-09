Agrupación ABBA exige a Trump dejar de usar sus canciones

New York.- La legendaria agrupación sueca de pop ABBA conjuntamente con la empresa Universal Music Group exigieron al republicano Donald Trump dejar de usar sus canciones en eventos electorales.

A través de un comunicado, señalaron que “junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han publicado videos en los que se ha utilizado la música de ABBA en eventos de Trump”.

“Hemos solicitado que sea retirada y eliminada inmediatamente”, indicó Universal Music. De la misma manera, acotaron que no ha recibido ninguna petición para usar las canciones, “por lo que no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump”.

Abba have demanded that Donald Trump stop using their music after the former US president played several of their songs and used footage of the group at a campaign rally. pic.twitter.com/U6vrfP1R9V

— ABBA Updates (@ABBA_UPDATES) August 29, 2024