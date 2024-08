Charlotte, NC.- John Calvin Davis, III, de 28 años de edad, de Charlotte, fue sentenciado a 18 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por ejecutar un plan que involucraba cheques robados, anunció Dena J. King, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

#Charlotte man is sentenced to prison for stealing & cashing checks valued at $300K.

w/ @USPIS_CLT @CMPD https://t.co/rG71u8fUNj

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) August 28, 2024